Арсенал не будет "выставлять за дверь" Зинченко по окончанию сезона

В английских СМИ продолжают обсуждать ситуацию с украинским защитником "Арсенала" Александром Зинченко, у которого летом останется год по контракту с клубом.

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Как пишет Arsenal Insider, в клубе по-прежнему рассчитывают продать украинца летом, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги. Впрочем, много в этой ситуации будет зависеть и от самого украинца.

По данным источника, клуб не будет "выставлять за дверь" украинца, то есть ставить ему ультиматум. Зинченко будет продан летом, только если сам согласится сменить клуб.

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В то же время, если Александр захочет доработать свой контракт с "канонирами" до конца, то он останется в клубе до лета 2026 года, после чего уйдет свободным агентом.

Все дело в том, что несмотря на то, что в текущем сезоне украинец играет крайне мало, главный тренер Микель Артета считает, что он положительно влияет на команду в раздевалке, может закрыть проблемные зоны не только в обороне, но и в полузащите, да и в целом Артета тепло относится к Зинченко, с которым работал еще в "Манчестер Сити".

Напомним, что в этом сезоне Александр провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отметился одним голом.