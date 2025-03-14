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Раньери: Довбику было тяжело играть 10 на 11

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Рома вылетела из Лиги Европы

Раньери: Довбику было тяжело играть 10 на 11

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери после поражения в 1/8 финала Лиги Европы от "Атлетика" (1:3) и вылета из турнира прокомментировал игру украинского форварда Артема Довбика.

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"Он вышел в стартовом составе, чтобы в течении первого тайма напрягать защиту соперника и помогать полузащите продвигаться к чужим воротам. Мы ожидали от него такой игры в первые 60 минут. "Атлетик" играл очень агрессивно, нужно было преодолевать их оборону.

Довбику было тяжело играть 10 на 11 – его всегда окружали несколько игроков соперника. Потом мы поняли, что лучше добавить скорости, поэтому я принял решение заменить Артема.

Во втором тайме нужно было играть быстрее, искать свободное пространство, атаковать из глубины", – сказал Раньери.

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Клаудио Раньери Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
TMW
Опубликовал: Михаил Черныш
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