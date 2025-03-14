"Он для меня неприкосновенен", - тренер Жироны высказался о конкуренции на позиции Цыганкова

Главный тренер " Жироны " Мичел Санчес высказался о конкуренции в команде на позиции правого вингера между Ясером Асприльей и Виктором Цыганковым.

"Асприлья хорошо работает на тренировках, но его позиция очень похожа на позицию Виктора Цыганкова, и для меня он неприкосновен. Я ищу, как их объединить, но задача обоих состоит в том, чтобы смещаться в середину.

Асприлья молод и обладает особым талантом. Мы надеемся, что он даст нам самые лучшие свои качества", – заявил Мичел.