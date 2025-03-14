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"Он для меня неприкосновенен", - тренер Жироны высказался о конкуренции на позиции Цыганкова

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Ясер Асприлья пытается сдвинуть Цыганкова с позиции правого вингера

"Он для меня неприкосновенен", - тренер Жироны высказался о конкуренции на позиции Цыганкова

фото из свободных источников

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о конкуренции в команде на позиции правого вингера между Ясером Асприльей и Виктором Цыганковым.

"Асприлья хорошо работает на тренировках, но его позиция очень похожа на позицию Виктора Цыганкова, и для меня он неприкосновен. Я ищу, как их объединить, но задача обоих состоит в том, чтобы смещаться в середину.

Асприлья молод и обладает особым талантом. Мы надеемся, что он даст нам самые лучшие свои качества", – заявил Мичел.

Напомним, что на счету 21-летнего Асприльи в текущем сезоне забил 2 гола в 23 матчах.

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Цыганков в этом сезоне отличился 2 голами и 4 ассистами в 21 матче.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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