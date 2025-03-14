Таловеров: Переход в Чемпионшип - для меня это однозначно шаг вперед

Защитник сборной Украины Максим Таловеров рассказал о переходе в "Плимут" и высказался о силе Чемпионшипа, сравнив его с чемпионатом Австрии.

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"Интенсивность, качество футболистов, качество нападающих, качество стадионов и полей на очень высоком уровне.

Я всегда, индивидуально готовлюсь к каждому нападающему, у меня от своего аналитика и от командного аналитика очень много видеонарезок об их слабых и сильных сторонах.

Нападающие очень приличные, очень классные. Очень много игроков здесь, играющих в сборных, поэтому ты чувствуешь это качество.

Это такой чемпионат, когда не даешь команде играть в техничный футбол, они будут биться. Каждый готов биться, каждый умеет как играть в футбол, так и биться и отдавать последнее на поле. Я считаю, что это классно, это очень интересно, это большой опыт.

Говорят, что в Англии и Европе разный футбол. Я согласен, я это ощущаю. Я еще не нашел чего-то, что было, например, в Австрии, и здесь нет. Поэтому для меня это однозначно шаг вперед", – сказал Таловеров.