Малиновский впервые после долгого перерыва выйдет в старте Дженоа

Сегодня, 14 марта, календарь 29-го тура итальянской Серии А открывается поединком, в котором "Дженоа" примет "Лечче".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский, который недавно восстановился после тяжелой травмы, впервые после долгого перерыва выйдет в стартовом составе.