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Малиновский впервые после долгого перерыва выйдет в старте Дженоа

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Руслан - в старте матча с Лечче

Малиновский впервые после долгого перерыва выйдет в старте Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 марта, календарь 29-го тура итальянской Серии А открывается поединком, в котором "Дженоа" примет "Лечче".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский, который недавно восстановился после тяжелой травмы, впервые после долгого перерыва выйдет в стартовом составе.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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