Малиновский впервые после долгого перерыва выйдет в старте Дженоа
Руслан - в старте матча с Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 марта, календарь 29-го тура итальянской
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.
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Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский, который недавно восстановился после тяжелой травмы, впервые после долгого перерыва выйдет в стартовом составе.
Напомним, что UA-Футбол проведет
⤵️ LINE UP #GenoaLecce pic.twitter.com/ku6LVtIa2L— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 14, 2025
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