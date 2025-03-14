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Зинченко: В раздевалке Арсенала после серии пенальти в матче Атлетико - Реал были смешанные чувства

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Теперь Арсеналу играть с Реалом

Зинченко: В раздевалке Арсенала после серии пенальти в матче Атлетико - Реал были смешанные чувства

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал победу "Реала" в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".

– Какая была реакция в раздевалке "Арсенала" во время серии пенальти в мадридском дерби? Была ли радость в конце?

– Как можно радоваться? Были смешанные чувства, потому что "Атлетико" не повезло с пенальти Альвареса. Никто ничего не говорил.

Чувства были смешанные. С кем бы мы ни играли – с "Атлетико" или с "Реалом" – обе команды замечательные, – заявил Зинченко.

Напомним, что теперь в четвертьфинале ЛЧ "Арсенал" сыграет именно с "Реалом".

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Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Александр Зинченко
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Источник:
Hayters TV
Опубликовал: Михаил Черныш
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