Зинченко: В раздевалке Арсенала после серии пенальти в матче Атлетико - Реал были смешанные чувства
Теперь Арсеналу играть с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал победу "Реала" в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала
– Какая была реакция в раздевалке "Арсенала" во время серии пенальти в мадридском дерби? Была ли радость в конце?
– Как можно радоваться? Были смешанные чувства, потому что "Атлетико" не повезло с пенальти Альвареса. Никто ничего не говорил.
Чувства были смешанные. С кем бы мы ни играли – с "Атлетико" или с "Реалом" – обе команды замечательные, – заявил Зинченко.
Напомним, что теперь в четвертьфинале ЛЧ "Арсенал" сыграет именно с "Реалом".
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Источник:Hayters TV
Опубликовал: Михаил Черныш
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