Четверо украинцев в Лехии: Sofascore оценил игру наших соотечественников в матче с Радомяк Радом
Оценки за матч Радомяк Радом - Лехия
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лехия Гданьск" с украинскими футболистами сыграла против ФК "Радомяк Радом".
В составе "Лехии Гданьск" вышли четверо украинских футболистов - вратарь Богдан Сарнавский, полузащитник Антон Царенко, вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.
После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру наших соотечественников.
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Сарнавский получил за 3 сейва 6.8, Антон за 75% точных передач - 6.6, Максим получил 6.2, а Вьюнник за 45 минут игры получил 6.5.
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