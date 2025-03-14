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Четверо украинцев в Лехии: Sofascore оценил игру наших соотечественников в матче с Радомяк Радом

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Оценки за матч Радомяк Радом - Лехия

Четверо украинцев в Лехии: Sofascore оценил игру наших соотечественников в матче с Радомяк Радом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лехия Гданьск" с украинскими футболистами сыграла против ФК "Радомяк Радом".

В составе "Лехии Гданьск" вышли четверо украинских футболистов - вратарь Богдан Сарнавский, полузащитник Антон Царенко, вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.

После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру наших соотечественников.

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Сарнавский получил за 3 сейва 6.8, Антон за 75% точных передач - 6.6, Максим получил 6.2, а Вьюнник за 45 минут игры получил 6.5.

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Богдан Сарнавский Лехия (Гданьск) Максим Хлань SofaScore Богдан Вьюнник Антон Царенко Радомяк (Радом)
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