Триумфальное возвращение. Малиновский отдал ассист в матче с Лечче. ВИДЕО

Сегодня, 14 марта, календарь 29-го тура итальянской Серии А открылся поединком, в котором "Дженоа" принимает "Лечче".

Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский, который недавно восстановился после тяжелой травмы, впервые после долгого перерыва вышел в стартовом составе и отличился результативным действием.

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На 16-й минуте украинец отдал ассист – забросил черпачком в штрафную, где Миретти пробил в падении слета. 1:0 в матче.

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