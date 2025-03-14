Триумфальное возвращение. Малиновский отдал ассист в матче с Лечче. ВИДЕО
Отличный пас
Pianeta Genoa
Сегодня, 14 марта, календарь 29-го тура итальянской Серии А открылся поединком, в котором "Дженоа" принимает "Лечче".
Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский, который недавно восстановился после тяжелой травмы, впервые после долгого перерыва вышел в стартовом составе и отличился результативным действием.
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На 16-й минуте украинец отдал ассист – забросил черпачком в штрафную, где Миретти пробил в падении слета. 1:0 в матче.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн.
El GOLAZO de Fabio Miretti para el 1-0 de Genoa. La asistencia de Rulsan Malinovskyi ????????????#GenoaLecce pic.twitter.com/IVEVLWTTV6— Genoarg ???????? (@Genoarg) March 14, 2025
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