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Триумфальное возвращение-2. Малиновский отдал уже два ассиста в матче с Лечче. ВИДЕО

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Два ассиста на Миретти

Триумфальное возвращение-2. Малиновский отдал уже два ассиста в матче с Лечче. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 марта, календарь 29-го тура итальянской Серии А открылся поединком, в котором "Дженоа" принимает "Лечче".

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Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский, который недавно восстановился после тяжелой травмы, впервые после долгого перерыва вышел в стартовом составе и сразу отличился результативными действиями.

На 16-й минуте украинец отдал ассист – забросил черпачком в штрафную, где Миретти пробил в падении слета.

А на 45+2 Руслан отдал и второй голевой пас. В контратаке промчался с мячом и отдал разрезной пас вразрез в штрафную на все того же Миретти.

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2:0 в матче к перерыву.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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