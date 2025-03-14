Триумфальное возвращение-2. Малиновский отдал уже два ассиста в матче с Лечче. ВИДЕО
Два ассиста на Миретти
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 14 марта, календарь 29-го тура итальянской Серии А открылся поединком, в котором "Дженоа" принимает "Лечче".
Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский, который недавно восстановился после тяжелой травмы, впервые после долгого перерыва вышел в стартовом составе и сразу отличился результативными действиями.
На 16-й минуте украинец отдал ассист – забросил черпачком в штрафную, где Миретти пробил в падении слета.
А на 45+2 Руслан отдал и второй голевой пас. В контратаке промчался с мячом и отдал разрезной пас вразрез в штрафную на все того же Миретти.
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2:0 в матче к перерыву.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
OTRA VEZ ELLOS DOS!— Genoarg ???????? (@Genoarg) March 14, 2025
Asistencia de Ruslan Malinovskyi para Fabio Miretti que hizo una genialidad dentro del área para el 2-0 de Genoa#GenoaLecce pic.twitter.com/hs2qRZBlPA
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