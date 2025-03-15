Малиновский: Поддержка была безумной, в последние шесть месяцев я каждый день думал о возвращении к игре

Украинский полузащитник Руслан Малиновский прокомментировал свое возвращение в стартовый состав “Дженоа”. Он вышел в матче 29 тура чемпионата Италии против "Лечче" и оформил сразу два ассиста.

“Миретти – умный игрок, понимающий футбол. Еще до того, как получить мяч, он начал делать забегание. Мы работали над этим в течение недели, и в конце концов он забил два гола. Поддержка была безумной, в последние шесть месяцев я каждый день думал о возвращении к игре. Тренировка – это одно, но играть под пение этих болельщиков – это совсем другое. Поддержка, которую я получил, дала мне уверенность. Я хочу чувствовать себя хорошо и играть в футбол”, – сказал украинец для DAZN.

Также прокомментировал завершающую часть сезона.

“Было немного напряжения в конце, я рад победе, и для Миретти, который является серьезным футболистом, и я надеюсь, что он так и продолжит. Эти два гола придадут ему большую уверенность. Чемпионат начинается после 28 игр, потому что все может произойти. Нам нужно иметь амбиции побеждать игру за игрой, потому что мы хорошая группа, мы надеемся восстановить кого-то после перерыва. Между нами большая конкуренция”, – добавил Малиновский Sky Sport.

Малиновский провел на поле 56 минут. В предыдущем поединке против "Кальяри" он вышел на замену и сыграл заключительные 16 минут.

Сейчас "Дженоа" идет на 12-м месте в чемпионате Италии. Следующий матч команда сыграет против "Ювентуса" 29 марта.