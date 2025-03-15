Полузащитник сборной Украины провёл юбилейный матч в Серии А
Ещё и отметился
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины провёл юбилейный матч в Серии А.
Матч против "Лечче" стал для Руслана Малиновского 150-м проведённым в чемпионате Италии. В составе "Дженоа" полузащитник сыграл 35-й матч.
Ещё 115 поединков в Серии А украинец провёл за "Аталанту".
Напомним, что Руслан Малиновский в матче против "Лечче" впервые после травмы вышел в стартовом составе и отметился двумя голевыми передачами. Полузащитник сыграл в матче 56 минут.
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К слову, "Дженоа" победила в матче со счётом 2:1 и теперь занимает 12-е место в Серии А.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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