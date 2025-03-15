Известные склады Эвертон – Вест Хэм. Миколенко в деле?
Без украинца никак
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в рамках Английской премьер-лиги сыграют "Эвертон" и "Вест Хэм". Матч начнется в 17.00.
В составе "ирисок" играет Виталий Миколенко, который выйдет на матч 29-го тура со старта.
Today's Toffees! ????⚪️#EVEWHU pic.twitter.com/HN1RLl1IX7— Everton (@Everton) March 15, 2025
Напомним, за этот сезон украинский защитник принял участие в 26 играх чемпионата Англии и отличился одним голом.
Следить за игрой "ирисок" можно будет в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:Everton
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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