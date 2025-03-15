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Известные склады Эвертон – Вест Хэм. Миколенко в деле?

Наши за границей
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Без украинца никак

Известные склады Эвертон – Вест Хэм. Миколенко в деле?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в рамках Английской премьер-лиги сыграют "Эвертон" и "Вест Хэм". Матч начнется в 17.00.

В составе "ирисок" играет Виталий Миколенко, который выйдет на матч 29-го тура со старта.

Напомним, за этот сезон украинский защитник принял участие в 26 играх чемпионата Англии и отличился одним голом.

Следить за игрой "ирисок" можно будет в матч-центре UA-Футбол.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Everton
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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