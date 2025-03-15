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Беседин отметился дебютным голом в Чехии

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Беседин отметился дебютным голом в Чехии

Фото: Лішень

Новина українською

Украинский нападающий "Лишеня" Артем Беседин отметился голом в матче 19-го тура второго дивизиона Чехии против "Опавы" (2:1). Форвард поразил ворота на 17-й минуте.

Этот гол стал первым для Беседина в футболке "Лишеня". Ему удалось это осуществить в 5-м матче.

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Напомним, украинец перебрался в чешский клуб в начале этого года. Последней его командой были казахстанские "Ордабасы".

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Артем Беседин Лишень
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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hottabych61 (Харьков)
15.03.2025 в 18:20
достижение достойное книги рекордов Гинеса
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Комментарии 3
hottabych61 (Харьков)
15.03.2025 в 18:20
достижение достойное книги рекордов Гинеса
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0
0
Kondor (Веселе)
15.03.2025 в 17:52
УРяяяяяяяя!!!!!!!!
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1
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Caballero (DC)
15.03.2025 в 18:02
Знай наших!!!)
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