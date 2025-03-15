Реал в гостях у Вильярреала. Известно, будет ли играть Лунин

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч 28-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом". Он остался в запасе.

Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

В текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 10 матчей. В одной из игр даже отметился ассистом.