Реал в гостях у Вильярреала. Известно, будет ли играть Лунин
Состав мадридцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч 28-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом". Он остался в запасе.
Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 15, 2025
???? @VillarrealCF
???? @UnicajaBanco pic.twitter.com/KSYetL6rLu
В текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 10 матчей. В одной из игр даже отметился ассистом.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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