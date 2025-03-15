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Трабзонспор гостит у Башакшехира. Известно, будут ли играть украинцы

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Батагов, Зубков, Сикан

Трабзонспор гостит у Башакшехира. Известно, будут ли играть украинцы

Фото: Trabzonspor

Новина українською

В 28-м туре Суперлиги Турции "Башакшехир" принимает "Трабзонспор". В стартовый состав гостей попали украинцы Арсений Батагов и Даниил Сикан.

Полузащитник Александр Зубков начнет игру со скамейки запасных.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени. Хозяева пока занимают 8-е место в таблице чемпионата, гости - 12-е.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
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Источник:
Трабзонспор
Опубликовал: Виктор Иванчук
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