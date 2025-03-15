Трабзонспор гостит у Башакшехира. Известно, будут ли играть украинцы
Батагов, Зубков, Сикан
Фото: Trabzonspor
В 28-м туре Суперлиги Турции "Башакшехир" принимает "Трабзонспор". В стартовый состав гостей попали украинцы Арсений Батагов и Даниил Сикан.
Полузащитник Александр Зубков начнет игру со скамейки запасных.
???? RAMS Başakşehir maçı ilk 11’imiz#İBFKvTS@WhiteBit | #YouSetTheLevel pic.twitter.com/9PfZIqTog0— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 15, 2025
Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени. Хозяева пока занимают 8-е место в таблице чемпионата, гости - 12-е.
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Источник:Трабзонспор
Опубликовал: Виктор Иванчук
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