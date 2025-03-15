Миколенко и Таловеров провели полные матчи в Эвертоне и Плимуте. Какие оценки получили украинские футболисты?

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко и защитник "Плимута" Максим Таловеров сыграли полные матчи в составах своих английских команд.

"Эвертон" принимал на "Гудиссон Парк" лондонский "Вест Хэм". Виталий Миколенко 4 раза вынес мяч из штрафной ливерпульского клуба, сделал 2 перехвата. Выиграл 100% дуэлей на поле и 50% воздушных дуэлей. Также на украинце дважды сфолили соперники.

Миколенко выполнил 80% точных передач.

Оценка по WhoScored – 7,0 баллов.

Оценка по SofaScore – 7,3 балла.

"Ириски" сыграли вничью 1:1.

Максим Таловеров играл с соперником "по выживанию" - "Дерби Каунти". Он 5 раз выносил мяч из своей штрафной, сделал 4 подката. Выиграл 4 из 5 дуэлей на поле и одну из пяти в воздухе.

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Один раз украинец совершил фол, один раз ударил мимо ворот и попал в офсайд. Точность передач – 77%.

Оценка по WhoScored – 6,6 баллов.

Оценка по SofaScore – 6,8 баллов.

"Плимут" проиграл "Дерби Каунти" со счётом 2:3.