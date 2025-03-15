  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко и Таловеров провели полные матчи в Эвертоне и Плимуте. Какие оценки получили украинские футболисты?
В тренде

Миколенко и Таловеров провели полные матчи в Эвертоне и Плимуте. Какие оценки получили украинские футболисты?

Наши за границей
Обновлено

Вечер украинских футболистов

Миколенко и Таловеров провели полные матчи в Эвертоне и Плимуте. Какие оценки получили украинские футболисты?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко и защитник "Плимута" Максим Таловеров сыграли полные матчи в составах своих английских команд.

"Эвертон" принимал на "Гудиссон Парк" лондонский "Вест Хэм". Виталий Миколенко 4 раза вынес мяч из штрафной ливерпульского клуба, сделал 2 перехвата. Выиграл 100% дуэлей на поле и 50% воздушных дуэлей. Также на украинце дважды сфолили соперники.

Миколенко выполнил 80% точных передач.

Оценка по WhoScored – 7,0 баллов.

Миколенко и Таловеров провели полные матчи в Эвертоне и Плимуте. Какие оценки получили украинские футболисты? - изображение 1

Оценка по SofaScore – 7,3 балла.

Миколенко и Таловеров провели полные матчи в Эвертоне и Плимуте. Какие оценки получили украинские футболисты? - изображение 2

"Ириски" сыграли вничью 1:1.

Максим Таловеров играл с соперником "по выживанию" - "Дерби Каунти". Он 5 раз выносил мяч из своей штрафной, сделал 4 подката. Выиграл 4 из 5 дуэлей на поле и одну из пяти в воздухе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Один раз украинец совершил фол, один раз ударил мимо ворот и попал в офсайд. Точность передач – 77%.

Оценка по WhoScored – 6,6 баллов.

Оценка по SofaScore – 6,8 баллов.

"Плимут" проиграл "Дерби Каунти" со счётом 2:3.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон с Миколенко вырывают ничью на последних минутах и легкая прогулка лесников в Испвиче
yellow-arrow
Вильярреал - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Забарный против Ярмолюка. Борнмут - Брентфорд. Текстовая трансляция матча АПЛ
Эвертон (Ливерпуль) Плимут Аргайл Виталий Миколенко Максим Таловеров
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости