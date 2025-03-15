Известно, выйдет ли Коваленко из старта "Эмполи" на матч Серии А
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Фото: Емполі
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко не попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура Серии А против "Торино". Он остался в запасе.
Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
STARTING XI | #TorinoEmpoli— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) March 15, 2025
Alle 20.45 allo #StadioOlimpico #GrandeTorino la sfida contro il #Torino: ecco la nostra formazione ⬇
EMPOLI: Silvestri; Pezzella, Grassi, Henderson, Sambia, Gyasi, Cacace, Kouamè, Ismajli, Marianucci, Esposito pic.twitter.com/R3OnpmweM3
Напомним, Коваленко вернулся в "Эмполи" в феврале этого года. С этого времени игрок провел 3 матча, выходя на замены.
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Источник:Емполі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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