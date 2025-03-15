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Известно, выйдет ли Коваленко из старта "Эмполи" на матч Серии А

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Известно, выйдет ли Коваленко из старта "Эмполи" на матч Серии А

Фото: Емполі

Новина українською

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко не попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура Серии А против "Торино". Он остался в запасе.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, Коваленко вернулся в "Эмполи" в феврале этого года. С этого времени игрок провел 3 матча, выходя на замены.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
Емполі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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