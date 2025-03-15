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Жирона опубликовала состав против Валенсии. Выйдет ли Цыганков в старте?

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Жирона опубликовала состав против Валенсии. Выйдет ли Цыганков в старте?

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 28-м туре испанского первенства каталонская команда будет принимать одного из аутсайдеров чемпионата – "Валенсию". Впрочем, из-за серии неудачных результатов подопечные Мичела опережают зону вылета всего на 6 баллов.

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Наставник "бело-красных" определился со стартовым составом, который постарается не допустить продолжения падения в таблице и будет сохранять шансы на путевку в еврокубки. Виктор Цыганков оказался в списке футболистов, которые начнут встречу на поле с первых минут.

В текущем сезоне Ла Лиги украинец отыграл 16 встреч (2 гола, 4 передачи). В двух предыдущих домашних поединках "Жироны" экс-полузащитник "Динамо" оформил 3 результативных действия.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Александр Симченко
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