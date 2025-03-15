  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Он ключевой игрок для нас". Вратарь Дженоа оценил Малиновского
В тренде

"Он ключевой игрок для нас". Вратарь Дженоа оценил Малиновского

Наши за границей

Одна из надежд команды

"Он ключевой игрок для нас". Вратарь Дженоа оценил Малиновского

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Дженоа" Никола Леали прокомментировал игру украинского полузащитника команды Руслана Малиновского в поединке 29-го тура Серии А против "Лечче" (2:1).

"У него большой опыт, я думаю, он знает, как справиться с ситуацией. Он ключевой игрок для нас, у него великолепные качества. Он восстанавливается после серьезной травмы, ему нужна уверенность. Он провел отличный матч - это поможет ему найти свой ритм. В будущем, без сомнения, он будет иметь решающее значение", - сказал Леали.

В этом матче Малиновский отдал 2 ассиста. Сейчас "Дженоа" занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.

По теме
yellow-arrow
Старательный Батагов, брак от Сикана, 11 минут для Зубкова. Оценки украинцев за матч Трабзонспора
yellow-arrow
У Забарного одна из самых высоких оценок в Борнмуте, у Ярмолюка – одна из худших в Брентфорде
yellow-arrow
Стремление к победе. Жирона - Валенсия. текстовая трансляция матча Ла Лиги
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
www.buoncalcioatutti.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости