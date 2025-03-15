"Он ключевой игрок для нас". Вратарь Дженоа оценил Малиновского
Одна из надежд команды
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Голкипер "Дженоа" Никола Леали прокомментировал игру украинского полузащитника команды Руслана Малиновского в поединке 29-го тура Серии А против "Лечче" (2:1).
"У него большой опыт, я думаю, он знает, как справиться с ситуацией. Он ключевой игрок для нас, у него великолепные качества. Он восстанавливается после серьезной травмы, ему нужна уверенность. Он провел отличный матч - это поможет ему найти свой ритм. В будущем, без сомнения, он будет иметь решающее значение", - сказал Леали.
В этом матче Малиновский отдал 2 ассиста. Сейчас "Дженоа" занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.
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