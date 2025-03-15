У Забарного одна из самых высоких оценок в Борнмуте, у Ярмолюка – одна из худших в Брентфорде

В 29-м туре АПЛ "Брентфорд" в гостях одержал волевую победу над "Борнмутом" (2:1). Илья Забарный вышел в старте и покинул поле на 86-й минуте, а Егор Ярмолюк вышел на замену на 72-й.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление защитника сборной Украины на 6,8 и 6,7 балла. Илья 7 раз выносил мяч, сделал 3 перехвата, дважды выиграл борьбу за позицию и столько же верховых дуэлей, 14 раз терял мяч, осуществил 63 касания, 73% точных пасов, 2 длинные точные передачи.

У Егора 6,1 и 6,3 пункта. В активе футболиста 14 касаний, 100% точных пасов, 1 выигранная дуэль за позицию, 3 потери мяча и 2 выноса.