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Старательный Батагов, брак от Сикана, 11 минут для Зубкова. Оценки украинцев за матч Трабзонспора

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Старательный Батагов, брак от Сикана, 11 минут для Зубкова. Оценки украинцев за матч Трабзонспора

Фото: facebook.com/Trabzonspor

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В 28-м туре турецкой Суперлиги "Трабзонспор" на выезде разгромил "Башакшехир" (3:0). Арсений Батагов провел на поле весь матч, Даниил Сикан вышел в старте и был заменен на 61-й минуте, Александр Зубков появился только в конце основного времени.

Арсений получил 7,0 и 7,1 балла. Он 4 раза выносил мяч, заблокировал 1 удар, сделал 3 перехвата, терял мяч в 10 случаях, осуществил 59 касаний, отдал 80% точных пасов и 4 длинные точные передачи.

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Действия Даниила оценили на 6,4 и 6,7 пунктов. Украинец сделал 26 касаний, 53% точных пасов, нанес 1 удар мимо ворот, в одном эпизоде ​​успешно использовал дриблинг, еще в одном – выиграл борьбу за позицию, дважды выиграл верховую дуэль, 11 раз терял мяч и нарушил правила в одном моменте.

Александр получил 6,3 и 6,9 очков. Зубков осуществил 5 касаний, 1 ключевой и 2 точных паса, 1 точный навес, однажды выиграл борьбу за позицию.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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