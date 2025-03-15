Коваленко vs Эмполи: 14 минут, 4 касания, 3 точных паса. Оценки украинца
Виктор снова вышел на замену
Фото: Емполі
В 29-м туре чемпионата Италии "Торино" на своем поле обыграл "Эмполи" (1:0). Виктор Коваленко вышел на поле на 76-й минуте. Это его четвертое появление после возвращения к тосканцам.
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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,1 и 6,6 баллов. Он сделал только 4 касания, 3 точные передачи, 1 длинный точный пас, выиграл 1 верховую дуэль, однажды потерял мяч и нарушил правила.
В текущем сезоне экс-футболист "Шахтера" провел в Серии А 53 минуты.
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Источник:Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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