Коваленко vs Эмполи: 14 минут, 4 касания, 3 точных паса. Оценки украинца

В 29-м туре чемпионата Италии "Торино" на своем поле обыграл "Эмполи" (1:0). Виктор Коваленко вышел на поле на 76-й минуте. Это его четвертое появление после возвращения к тосканцам.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,1 и 6,6 баллов. Он сделал только 4 касания, 3 точные передачи, 1 длинный точный пас, выиграл 1 верховую дуэль, однажды потерял мяч и нарушил правила.

В текущем сезоне экс-футболист "Шахтера" провел в Серии А 53 минуты.