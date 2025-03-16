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Цыганков не помог обыграть Валенсию. Оценки за встречу

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Хотя бы не уступили

Цыганков не помог обыграть Валенсию. Оценки за встречу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 28-м туре Ла Лиги "Жирона" принимала "Валенсию" (1:1). Виктор Цыганков попал в стартовый состав "бело-красных" и покинул поле на 85-й минуте.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 6,6 и 6,8 балла. Виктор заблокировал 1 удар, в одном эпизоде ​​удачно использовал дриблинг, осуществил 45 касаний, 79% точных пасов, 1 ключевую передачу, 1 точный навес, дважды выиграл борьбу за позицию, 12 раз терял мяч, сделал по одному выносу и перехвату.

Каталонская команда делит 11-ю строчку с "Реал Сосьедад" (34 пункта).

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Виктор Цыганков
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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