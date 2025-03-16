Цыганков не помог обыграть Валенсию. Оценки за встречу
Хотя бы не уступили
Getty Images/Global Images Ukraine
В 28-м туре Ла Лиги "Жирона" принимала "Валенсию" (1:1). Виктор Цыганков попал в стартовый состав "бело-красных" и покинул поле на 85-й минуте.
Читайте такжеВратарь Жироны провел юбилейный матч за клуб
Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 6,6 и 6,8 балла. Виктор заблокировал 1 удар, в одном эпизоде удачно использовал дриблинг, осуществил 45 касаний, 79% точных пасов, 1 ключевую передачу, 1 точный навес, дважды выиграл борьбу за позицию, 12 раз терял мяч, сделал по одному выносу и перехвату.
Каталонская команда делит 11-ю строчку с "Реал Сосьедад" (34 пункта).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вильярреал - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Последствия войны. Матч между Кривбассом и Левым Берегом перенесен
- Украинская ракета Длинный Нептун на 1000 километров прошла успешное боевое применение – Зеленский
- "ЛЧ для Бенфики завершается, но...". Трубин прокомментировал вылет своей команды из престижного турнира
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн