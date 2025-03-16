Жена Малиновского заявила, что Руслан мог оказаться в АПЛ

Роксана Малиновская в эксклюзивном интервью Sport-express.ua призналась, что мужчина мог перейти из "Аталанты" в лондонский "Тоттенхэм", когда "шпор" возглавлял итальянец Антонио Конте, но английский клуб так и не сделал четкого предложения.

“После “Аталанты” были разговоры, но я не помню, чтобы было что-то четкое. Возможно, было общение на уровне агентов, но чтобы что-то дошло до четкого предложения, то нет. А вот "Марсель" был очень конкретным, пришла четкая позиция, условия", – сказала жена футболиста.

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В нынешнем сезоне украинец отдал 3 результативных передачи в 8 поединках за свой клуб во всех турнирах.