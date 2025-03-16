Украинское дерби и полный матч Чеберко. Как украинцы сыграли в MLS

Ночью прошло большинство матчей четвертого тура MLS. Участие в них приняли и команды украинцев.

"Коламбус Крю" Евгения Чеберко встретился с "Сан Диего". Команда украинца вела в счете, однако во втором тайме осталась в меньшинстве и упустила победу. Итоговые цифры на табло – 1:1. Сам Чеберко провел все 90 минут и стал третьим лучшим футболистом своей команды.

Также состоялась встреча команд украинцев: ФК “Лос-Анджелес” дома принимал “Остин”. В составе гостей весь матч провел Александр Сваток, а у хозяев на 63-й минуте вышел Артем Смоляков. В итоге "Остин" победил благодаря голу на 12 минуте, а Сваток получил посредственную оценку.

Команд Геннадия Синчука "Клуб де фут Монреаль" набрала первое зачетное очко в текущем чемпионате, оформив гостевую ничью против "Ди Си Юнайтед". Украинец был вне заявки своего коллектива из-за травмы.

Следующий тур MLS состоится через две недели – после международной паузы.