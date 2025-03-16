Известно, выйдет ли со старта Страсбура на матч Лиги 1 Соболь

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь оказался в запасе на матч 26-го тура Лиги 1 против "Тулузы".

Поединок начнется в 18:15 по киевскому времени.

???? La compo de nos Bleu&Blanc pour affronter Toulouse !#RCSATFC pic.twitter.com/MTbV2AQ3kh — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 16, 2025

"Страсбур" сейчас занимает 7-е, предеврокубковое место. "Тулуза" чуть ниже - на 10-й позиции.