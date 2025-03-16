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Известно, выйдет ли со старта Страсбура на матч Лиги 1 Соболь

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Известно, выйдет ли со старта Страсбура на матч Лиги 1 Соболь

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь оказался в запасе на матч 26-го тура Лиги 1 против "Тулузы".

Поединок начнется в 18:15 по киевскому времени.

"Страсбур" сейчас занимает 7-е, предеврокубковое место. "Тулуза" чуть ниже - на 10-й позиции.

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Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
Страсбур
Опубликовал: Виктор Иванчук
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