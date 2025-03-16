Приехал быть резервным игроком? Русин - вне старта Хайдука на центральный матч тура в Хорватии

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин не попал в стартовый состав команды на матч 26-го тура ХФЛ против "Риеки". Он остался в запасе.

Это будет шестая игра подряд, в которой украинец оказался вне стартовой одиннадцатки.

Поединок "Риека" - "Хайдук" Сплит начнется в 18:45 по киевскому времени. Это будет битва лидеров чемпионата.