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Приехал быть резервным игроком? Русин - вне старта Хайдука на центральный матч тура в Хорватии

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Приехал быть резервным игроком? Русин - вне старта Хайдука на центральный матч тура в Хорватии

Фото: СК Днепр-1

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Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин не попал в стартовый состав команды на матч 26-го тура ХФЛ против "Риеки". Он остался в запасе.

Это будет шестая игра подряд, в которой украинец оказался вне стартовой одиннадцатки.

Поединок "Риека" - "Хайдук" Сплит начнется в 18:45 по киевскому времени. Это будет битва лидеров чемпионата.

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Хайдук (Сплит) Назарий Русин
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Источник:
Хайдук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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