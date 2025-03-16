Довбик забил 10-й гол в Серии А

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отметился голом в матче 29-го тура Серии А против "Кальяри". На 62-й минуте форвард вывел свою команду вперед.

Во время углового мяч отскочил от соперника к Артему, и он ловко сориентировался, отправив мяч в сетку.

Это был 10-й гол Довбика в Серии А и 15-й в сезоне в целом, принимая во внимание все турниры.