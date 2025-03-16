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Довбик забил 10-й гол в Серии А

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Вывел команду вперед

Довбик забил 10-й гол в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отметился голом в матче 29-го тура Серии А против "Кальяри". На 62-й минуте форвард вывел свою команду вперед.

Во время углового мяч отскочил от соперника к Артему, и он ловко сориентировался, отправив мяч в сетку.

Это был 10-й гол Довбика в Серии А и 15-й в сезоне в целом, принимая во внимание все турниры.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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