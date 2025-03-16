Играют второе и пятое место чемпионата Польши. Вышел ли Кочергин в стартовом составе Ракува?
Матч начался в 18:30 по киевскому времени
Ракув
В Чемпионате Польши встречаются "Ракув" и "Легия".
Украинский полузащитник Владислав Кочергин вышел в стартовом составе.
???? ????????????????????????????????— Raków Częstochowa (@Rakow1921) March 16, 2025
Oto nasz skład na mecz z Legią! ???? #RCZLEG pic.twitter.com/GBqOQHpJmU
Украинский полузащитник постоянно выходит в стартовом составе "Ракува". Это его 25-й матч в Чемпионате Польши. На счету Кочергина 5 голов и 3 голевые передачи.
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До матча "Ракув" располагается на втором месте с 49-ю баллами. "Легия" - пятая с 40 баллами.
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.
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Источник:Rakow
Опубликовал: Владислав Прийменко
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