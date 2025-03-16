Какие оценки получил Довбик за единственный забитый гол в матче Рома – Кальяри?
Лучший или нет?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик принес победу команде в матче 29-го тура Серии А против "Кальяри". Он забил единственный гол в матче.
Довбик отыграл 72 минуты, после чего был заменен. Кроме гола, Артем отдал 88% точных пасов, нанес 4-х ударов мимо ворот и выиграл 2 единоборства из 3-х.
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Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца в одни из самых высоких оценок – 7,1 и 7,5 баллов соответственно.
Это был 10-й гол Довбика в Серии А и 15-й в сезоне в целом, принимая во внимание все турниры.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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