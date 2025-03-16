  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Какие оценки получил Довбик за единственный забитый гол в матче Рома – Кальяри?
В тренде

Какие оценки получил Довбик за единственный забитый гол в матче Рома – Кальяри?

Наши за границей

Лучший или нет?

Какие оценки получил Довбик за единственный забитый гол в матче Рома – Кальяри?

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик принес победу команде в матче 29-го тура Серии А против "Кальяри". Он забил единственный гол в матче.

Довбик отыграл 72 минуты, после чего был заменен. Кроме гола, Артем отдал 88% точных пасов, нанес 4-х ударов мимо ворот и выиграл 2 единоборства из 3-х.

Читайте такжеДовбик забил 10-й гол в Серии А. ВИДЕО

Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца в одни из самых высоких оценок – 7,1 и 7,5 баллов соответственно.

Это был 10-й гол Довбика в Серии А и 15-й в сезоне в целом, принимая во внимание все турниры.

По теме
yellow-arrow
Бенфика играет на выезде против Риу Аве. Вернулся ли Трубин в старт?
yellow-arrow
Играют второе и пятое место чемпионата Польши. Вышел ли Кочергин в стартовом составе Ракува?
yellow-arrow
Довбик забил 10-й гол в Серии А. ВИДЕО
Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости