Какие оценки получил Довбик за единственный забитый гол в матче Рома – Кальяри?

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик принес победу команде в матче 29-го тура Серии А против "Кальяри". Он забил единственный гол в матче.

Довбик отыграл 72 минуты, после чего был заменен. Кроме гола, Артем отдал 88% точных пасов, нанес 4-х ударов мимо ворот и выиграл 2 единоборства из 3-х.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца в одни из самых высоких оценок – 7,1 и 7,5 баллов соответственно.

Это был 10-й гол Довбика в Серии А и 15-й в сезоне в целом, принимая во внимание все турниры.