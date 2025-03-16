Бенфика играет на выезде против Риу Аве. Вернулся ли Трубин в старт?
Орлы готовятся к матчу 26-го тура
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Красные" постараются не увеличивать отставание от лидера таблицы "Спортинга" в гостевой встрече с "Риу Аве". Бруну Лажи определился с основным составом на очередной поединок Примейры.
Анатолий Трубин впервые за последний месяц выйдет в игре команды во внутреннем турнире. После 15 февраля украинец защищал ворота лиссабонского гранда только в Лиге чемпионов, а в национальном первенстве и ¼ финала Кубка Португалии в старте появлялся Самуэл Соареш.
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В текущей Примейре кипер сборной Украины провел 22 матча и в десяти случаях совсем не пропускал.
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