Соболь помог Страсбургу победить Тулузу. Известные оценки украинца
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь принял участие в матче 26-го тура Лиги 1 против "Тулузы" (2:1). Он вышел на замену на 79-й минуте матча для сохранения счета.
За 20 минут игрового времени Эдуард дважды выбил мяч, проиграл единоборство и отдал 4 точных паса из 5-ти.
Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили Соболю за эту игру посредственные оценки – 6,1 и 6,6 соответственно.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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