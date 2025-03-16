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Соболь помог Страсбургу победить Тулузу. Известные оценки украинца

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Соболь помог Страсбургу победить Тулузу. Известные оценки украинца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь принял участие в матче 26-го тура Лиги 1 против "Тулузы" (2:1). Он вышел на замену на 79-й минуте матча для сохранения счета.

За 20 минут игрового времени Эдуард дважды выбил мяч, проиграл единоборство и отдал 4 точных паса из 5-ти.

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Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили Соболю за эту игру посредственные оценки – 6,1 и 6,6 соответственно.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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