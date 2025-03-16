Русин получил 15 минут времени в матче лидеров чемпионата Хорватии
Однако его команда проиграла
twitter.com/SunderlandAFC
Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 26-го тура ХФЛ против "Риеки" (0:3). Это был поединок лидеров чемпионата. Футболист вышел на замену на 82-й минуте.
За 15 минут Назарий отдал 5 точных пасов из 6-ти, выиграл 2 единоборства, перехватил мяч и заработал фол.
Статистически-аналитический портал Sofascore поставил Русину за эту игру посредственную оценку – 6,7 баллов. Это был шестой матч украинца за хорватскую команду.
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Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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