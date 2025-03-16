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Русин получил 15 минут времени в матче лидеров чемпионата Хорватии

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Однако его команда проиграла

Русин получил 15 минут времени в матче лидеров чемпионата Хорватии

twitter.com/SunderlandAFC

Новина українською

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 26-го тура ХФЛ против "Риеки" (0:3). Это был поединок лидеров чемпионата. Футболист вышел на замену на 82-й минуте.

За 15 минут Назарий отдал 5 точных пасов из 6-ти, выиграл 2 единоборства, перехватил мяч и заработал фол.

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Статистически-аналитический портал Sofascore поставил Русину за эту игру посредственную оценку – 6,7 баллов. Это был шестой матч украинца за хорватскую команду.

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Хайдук (Сплит) Риека Назарий Русин
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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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