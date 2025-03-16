"Нападающий живет ради гола, но я сказал ему, что так не должно быть". Раньери отреагировал на гол Довбика

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал победный гол нападающего Артема Довбика в матче против "Кальяри" (1:0) в рамках 29-го тура Серии А.

"Он нуждается в приверженности и пониманию, и мы даем ему это".

"Я ободряю его. Нападающий живет ради гола, но я сказал ему, что так не должно быть. Потому что кроме этого также нужна энергичная игра, воля и решительность".

"Вы должны быть в нужном месте в нужное время. Было важно, чтобы он раскрылся и показал такую ​​игру для команды", – сказал тренер.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца в одни из самых высоких оценок – 7,1 и 7,5 баллов соответственно.