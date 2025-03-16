Бенфика едва победила, у Трубина 0 сейвов. Украинец получил почти наихудшие оценки за матч
Повезло вырвать викторию
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В 26-м туре "орлы" в гостях одолели "Риу Аве" (3:2). В начале второго тайма столичный гранд установил комфортный счет 2:0, но спустя 22 минуты потерял преимущество. Керем Актюркоглу вышел на замену и ближе к истечению основного времени забил решающий мяч.
Анатолий Трубин сделал 0 сейвов. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление вратаря на 5,8 и 6,3 балла. Это одни из самых низких показателей в команде, как и у Флорентино Луиса (5,8/6,1).
Украинец однажды успешно вышел на мяч, перехватил 1 навес, осуществил 29 касаний, 82% точных пасов, 5 длинных точных передач, в одном эпизоде удачно применил дриблинг, а еще выиграл 2 воздушные дуэли.
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