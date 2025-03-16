В этом столетии таковых было только трое. Довбик вошел в историю Ромы
Покоряет Италию
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик принес победу команде в матче 29-го тура Серии А против "Кальяри". Он забил единственный гол в матче.
Довбик с 10-ю голами стал лишь третьим игроком "Ромы", сумевшим достичь двузначного показателя в своем дебютном сезоне в Серии А в 21-м веке. Об этом сообщает OptaPaolo.
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До этого данного показателя достигли лишь Борха Майораль (10 голов в сезоне 2020/21) и Темми Абрахам (17 забитых мячей в сезоне 2021/22).
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Источник:OptaPaolo
Опубликовал: Виктор Иванчук
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