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Ракув с Кочергиным возглавил таблицу Экстракляссы

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Воспользовались осечкой конкурента

Ракув с Кочергиным возглавил таблицу Экстракляссы

Фото: dynamo.kiev.ua

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В 25-м туре чемпионата Польши "Ракув" дома обыграл столичную "Легию" (3:2). В начале второго тайма хозяева громили соперника со счетом 3:0, но в дальнейшем чуть не упустили преимущество. Владислав Кочергин вышел в старте и покинул поле на 90+1 минуте.

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"Лех" в очной дуэли уступил "Ягеллонии", хотя первым забил в начале встречи (1:2). Теперь у команд 50 и 51 балл соответственно, а "Ракув" лидирует, набрав 52 пункта.

31 марта команда Кочергина поедет к "Заглембе".

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Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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