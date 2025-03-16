Ракув с Кочергиным возглавил таблицу Экстракляссы

В 25-м туре чемпионата Польши "Ракув" дома обыграл столичную "Легию" (3:2). В начале второго тайма хозяева громили соперника со счетом 3:0, но в дальнейшем чуть не упустили преимущество. Владислав Кочергин вышел в старте и покинул поле на 90+1 минуте.

"Лех" в очной дуэли уступил "Ягеллонии", хотя первым забил в начале встречи (1:2). Теперь у команд 50 и 51 балл соответственно, а "Ракув" лидирует, набрав 52 пункта.

31 марта команда Кочергина поедет к "Заглембе".