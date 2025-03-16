Ракув с Кочергиным возглавил таблицу Экстракляссы
Воспользовались осечкой конкурента
Фото: dynamo.kiev.ua
В 25-м туре чемпионата Польши "Ракув" дома обыграл столичную "Легию" (3:2). В начале второго тайма хозяева громили соперника со счетом 3:0, но в дальнейшем чуть не упустили преимущество. Владислав Кочергин вышел в старте и покинул поле на 90+1 минуте.
Читайте такжеКочергин: Конечно, я хочу получить вызов в сборную Украины - считаю, что заслуживаю этого
"Лех" в очной дуэли уступил "Ягеллонии", хотя первым забил в начале встречи (1:2). Теперь у команд 50 и 51 балл соответственно, а "Ракув" лидирует, набрав 52 пункта.
31 марта команда Кочергина поедет к "Заглембе".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кубок Лиги. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2. Сороки выигрывают свой первый национальный трофей за 70 лет!
- Какие оценки получил Довбик за единственный забитый гол в матче Рома – Кальяри?
- В возрасте 56 лет. Скончалась четырехкратная чемпионка Европы и одна из лучших футболисток Германии
- Довбик забил 10-й гол в Серии А. ВИДЕО
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн