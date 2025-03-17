Блестящий камбек Малиновского после травмы и Довбика после атак Раньери. Наши за границей. Италия

Артем Довбик был подвергнут жесткой критике после вылета "Ромы" из Лиги Европы. Даже от своего тренера, что весьма необычно. Руслан Малиновский появился в стартовом составе "Дженоа" впервые с 27-го сентября, пропустив много из-за травмы. Оба украинца, тем не менее, смогли отличиться в этот уик-энд, выдав запоминающуюся игру.

Возможно, не стоит слишком уж восхищаться. Ведь оба играли дома, а их соперником выступали аутсайдеры, команды, которые борются против вылета - "Кальяри", "Лечче". И их победили лишь с разницей в один мяч. Тем не менее, прорыв нужно начинать откуда-то. Хочется верить, что оба украинца его начали.

Артем Довбик

Довбик испытывал много трудностей в этом сезоне, но дни после вылета "Ромы" из Лиги Европы были для него худшими. Сложилось впечатление, что его сделали козлом отпущения за вылет. Не совсем справедливо, поскольку провалились все, и особенно удаленный на 11-ой минуте Матс Хуммельс, но от дорогостоящего форварда требуют выручать.

Колоколом тревоги были слова ранее всегда поддерживавшего его Клаудио Раньери: "Я жду его реакции. Он должен верить в нас. Должен бороться, как и все. Я не хочу верить, что он сдался, но он должен доказать это на тренировках. Если он сдастся, есть 25 других игроков". Слова, которые означают, что игроку предоставляется абсолютно последний шанс.

Раньери также заявил, что требует от Довбика думать не только о голах, а и об игре, о связи с командой. Что для Артема было проблемой. Забивать он забивает, но в командной игре участвует плохо. Улучшить именно этот аспект за считанные дни казалось крайне сложным.

Тем не менее, украинскому форварду удалось сделать это. Он и забил победный мяч, и играл очень активно, агрессивно. Пробил по воротам шесть раз - лучший на поле в матче и личный рекорд во всех турнирах за "Рому", коснулся мяча в штрафной площадке соперника девять раз - лучший на поле и в этом. Одно из лучших его выступлений за "Рому".

Он уже с первых минут действовал в левой и правой частях штрафной площадки, пытаясь ассистировать, да и в ее центре спиной к воротам. Пробил с 20-ти метров, подхватил мяч, сместился в центр штрафной и пробил. То есть быстро отметился на всех участках поля и, что важно - неизменно возле ворот соперника.

За предыдущие 142 минуты на поле во всех турнирах он пробил по воротам лишь дважды, здесь добыл два удара уже к 21-ой минуте.

В первом тайме он еще дважды подрезал головой - неточно. Во втором, в котором "Кальяри" играл гораздо лучше "Ромы", убежал в контратаку, получил вразрез. Пробил, правда, в защитника. Но уже на следующем угловом получил отскок от соперника во вратарскую, развернулся и забил. Этот удар стал единственным ударом "Ромы" в створ ворот в матче.

В целом он провел на поле 72 минуты. Коснулся мяча 27 раз, отдал 16 передач с точностью 88 процентов. В том числе две под удар. Участвовал лишь в трех единоборствах (два выиграл), но это не проблема. Главное - что был нацелен на ворота. Когда он бодается в единоборствах, он как раз остается далеко от ворот.

После матча Раньери объяснил, что Довбику нужны понимание и любовь, что он должен жить не только для голов, а играть. Тренер сказал, что очень рад за его выступление в этом матче.

Второй домашний матч лиги подряд Артема с голом. Его десятый гол в целом в сезоне в лиге и 15-ый во всех турнирах. Двузначное число голов в первом сезоне за "Рому" в лиге в 21-ом веке до него забивали лишь два игрока.

Оценки от прессы сильно различались. Были и "семерки", но и "6.5" и даже "6". Героем матча почти единогласно объявили вратаря Свилара, также защитник Манчини часто получал те же, а то и более высокие оценки, чем Довбик. В заголовках обычно первым стояло имя Свилара, хотя и Артему место находилось.

Журналисты, не впечатлившиеся его игрой, заявляют, что слишком много ошибался и не попадал в створ ворот. Особенно критикуя за супермомент перед голом. И заявляя, что был на пороге замены, когда забил. Те же, кто ставил высокие оценки, отмечали его активность, удары по воротам и, разумеется, решающий гол.

Отмечали, что из-за заявлений Раньери украинец находился "под увеличительным стеклом", что вынужден был отвечать на этот "удар", на эти атаки тренера. Причем об "ударе Раньери" говорили различные СМИ. И украинец "ответил тренеру", "спасся", "продемонстрировал тестикулы".

"Рома" на седьмом месте в лиге и лишь в четырех очках позади четвертого, лигочемпионского. Есть за что играть.

Руслан Малиновский

Малиновский получил 15 игровых минут за неделю до "Лечче", и Патрик Виейра говорил, что добавляет в физической и игровой готовности. А травмы партнеров по команде проложили ему путь в стартовый состав в пятницу. Причем на любимой позиции - центрального атакующего полузащитника, "десятки". Результат - красивые ассисты и победа (2:1).

"Дженоа" вовсе не впечатлила. По ударам по воротам проиграла со счетом 8:15, в створ ворот попала лишь дважды. Но Малиновский черпачком по высокой дуге забросил в штрафную, а Миретти пробил в падении слета под перекладину.

Украинец начал контратаку, промчал с мячом вперед и нашел итальянца классным пасом вразрез в штрафную мимо защитников.

Малиновский отыграл 56 минут. Начинал прессинг высоко, на одной линии с форвардом, а с мячом как раз смещался назад и разыгрывал, распределял мячи. Коснулся мяча 38 раз (пусть и ни разу - в штрафной площадке соперника), отдал 30 передач (69 процентов точности). Третий в команде по пасам и касаниям мяча на момент замены после двух защитников.

Во время его замены режиссеры трансляции показали статистику касаний мяча игроков "Дженоа" в атакующей трети поля. Руслану насчитали 14, второму месту - семь.

Он также пробил по воротам, издали. Мяч сразу же попал в защитника. Отдал пас на левый фланг, откуда Миретти сместился в центр, но пробил чуть неточно.

Его заменил защитник, и после этого "Лечче" начал больше давить, чаще пробивать по воротам (8:3 по ударам после этой замены), забил, вратарю "Дженоа" Леали пришлось отбивать опасный удар в концовке матча.

В последние недели Виейра пробовал различные тактические схемы. На месте Малиновского играли опорники, вингеры и центрфорварды. По сути, 4-2-3-1 не казалась перспективной схемой, пока украинец не выздоровел. Теперь же тренера не просто спрашивают, а говорят ему, что нужно ее сохранить. Виейра отвечает осторожно, но ведь счет на табло.

В сентябре команду еще тренировал Альберто Джилардино. Твердо заявляя, что видит украинца центральным полузащитником, опорником, разыгрывающим. Говоря, что это продлит ему карьеру. Но Малиновскому явно было тяжело с таким объемом работы. А Виейра освободил его, расправил ему крылья, поставил на любимую позицию - и вот сразу же результат.

В предыдущем сезоне "Дженоа" играла с "десяткой". Альберт Гудмундссон был одним из лучших ее игроков и даже одним из лучших игроков лиги, забил 14 мячей и летом перешел в "Фиорентину". Малиновский похож на него по стилю и, если получит постоянное место на позиции "десятки" и сохранит здоровье, может многим помочь команде.

Его ждали. Еще перед матчем игрок команды Алессандро Дзаноли заявлял, что игроки скучали по нему и что он может помочь. После матча Миретти благодарил его. Вратарь Никола Леали говорил о его опыте и качестве, о "фундаментальном игроке, способном решить матч", о его поддержке всеми во время травмы, о его тяжелой работе по восстановлению.

Виейра назвал его "международным игроком". "Он приносит свой характер и качество. Он еще не готов на сто процентов, но растет неделя за неделей". Спортивный директор Марко Оттолини заявил, что Руслан вернулся раньше, чем прогнозировали врачи, но это было ожидаемо, поскольку работал очень тяжело над восстановлением.

"Болельщики великолепны, за эти полгода я думал о возвращении к игре каждый день. Тренироваться - это одно, но играть перед этими болельщиками - это другая история. Поддержка, которую я получал все это время, придала мне так много уверенности в себе", - заявил сам Руслан.

Этот матч был единственным в Серии А в пятницу, и потому в субботу утром ему было уделено внимание. О Малиновском даже писали отдельные статьи. Разумеется, хваля его технику и ум. Говоря о "незабываемом вечере" для него после такой тяжелой травмы. О его юбилее - 150-ом матче в Серии А, то есть втором месте для украинцев в истории.

"Он руководит центром поля. Его левая нога великолепна. Два красивых ассиста подтверждают, что плохая травма позади него. После его ухода с поля "Дженоа" потеряла искру", - пишет Gazzetta dello Sport. "Его возвращение заслуживает аплодисменты - два идеальных ассиста. Игрок особого уровня. Насколько не хватало его качества", - Tuttosport.

Tuttomercatoweb также пишет о том, насколько не хватало его качества. "Он рисует футбол. Он уходил с поля под овацию". А Genoanews1893.it назвал его "важным мартовским трансфером".

Оценки - большей частью "7", но было и достаточно "7.5" и даже "8" от Tuttosport. Главным героем матча большинство все же назвали автора дубля Миретти, но Малиновского всегда упоминали в одном предложении с ним.

"Дженоа" на 12-ом месте в 13-ти очках над зоной вылета.

Виктор Коваленко получил 14 игровых минут за "Эмполи" в гостях против "Торино" уже при счете 0:1. Активно бегал, прессинговал, старался, причем близко к атаке, на чужой половине поля. Но в итоге коснулся мяча лишь четырежды, отдал четыре передачи. Сыграл головой в штрафной "Торо", сбрасывая партнеру по команде, но соперники выбили.

"Эмполи" проиграл матч именно со счетом 0:1 и остался 18-ым, в зоне вылета. Хотя отставание от 17-го и даже 16-го места преодолимое - три очка.

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