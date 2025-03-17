Анатолий Трубин прокомментировал победу Бенфики

В 26-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" в гостях одолела "Риу Аве" (3:2). В начале второго тайма столичный гранд установил комфортный счет 2:0, но спустя 22 минуты упустил преимущество. Керем Актюркоглу вышел на замену и ближе к окончанию основного времени забил решающий мяч. Анатолий Трубин, который за матч совершил 0 сейвов, высказался после игры.

"Важная победа для меня лично. Месяц выдался непростым, но двигаемся дальше. Всегда самое важное – оставаться собой. Отправляюсь в сборную", – написал Трубин в Instagram.

Напомним, что сейчас "Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии с 59 очками, отставая от "Спортинга" на 3 балла. Однако у команды Трубина есть матч в запасе.