Анатолий Трубин прокомментировал победу Бенфики
Месяц выдался непростым
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В 26-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" в гостях одолела "Риу Аве" (3:2). В начале второго тайма столичный гранд установил комфортный счет 2:0, но спустя 22 минуты упустил преимущество. Керем Актюркоглу вышел на замену и ближе к окончанию основного времени забил решающий мяч. Анатолий Трубин, который за матч совершил 0 сейвов, высказался после игры.
"Важная победа для меня лично. Месяц выдался непростым, но двигаемся дальше. Всегда самое важное – оставаться собой. Отправляюсь в сборную", – написал Трубин в Instagram.
Напомним, что сейчас "Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии с 59 очками, отставая от "Спортинга" на 3 балла. Однако у команды Трубина есть матч в запасе.
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