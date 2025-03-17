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Малиновский попал в символическую сборную тура Серии А

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Старания оценены по достоинству

Малиновский попал в символическую сборную тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский был включен в символическую сборную 29-го тура чемпионата Италии по версии статистического портала SofaScore.

14 марта 31-летний футболист отдал две результативные передачи в матче с "Лечче" (2:1). За это выступление он получил оценку 7,9.

Лучшим игроком тура признан нападающий "Болоньи" Дан Ндойе, который забил гол и отдал ассист в феерической для своей команды игре против "Лацио" (5:0).

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Малиновский попал в символическую сборную тура Серии А - изображение 1

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