Малиновский попал в символическую сборную тура Серии А

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский был включен в символическую сборную 29-го тура чемпионата Италии по версии статистического портала SofaScore.

14 марта 31-летний футболист отдал две результативные передачи в матче с "Лечче" (2:1). За это выступление он получил оценку 7,9.

Лучшим игроком тура признан нападающий "Болоньи" Дан Ндойе, который забил гол и отдал ассист в феерической для своей команды игре против "Лацио" (5:0).