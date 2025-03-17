"Приятно вернуться". Забарный прокомментировал поражение от Брентфорда
Пост Ильи в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный лаконично отреагировал на поражение от "Брентфорда" (1:2) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.
"Приятно вернуться. К сожалению, потеряли очки. Увидимся после паузы на матчи сборных. Вперед, вишни", - написал украинец в Instagram.
Напомним, предыдущие три игры в АПЛ Забарный пропустил из-за дисквалификации за удаление в поединке с "Вулверхэмптоном".
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