"Приятно вернуться". Забарный прокомментировал поражение от Брентфорда

Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный лаконично отреагировал на поражение от "Брентфорда" (1:2) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

"Приятно вернуться. К сожалению, потеряли очки. Увидимся после паузы на матчи сборных. Вперед, вишни", - написал украинец в Instagram.

Напомним, предыдущие три игры в АПЛ Забарный пропустил из-за дисквалификации за удаление в поединке с "Вулверхэмптоном".



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