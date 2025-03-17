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Защитник Ромы: Довбику не повезло в одном из эпизодов, но прошло пару минут и он забил

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Гол украинца стали единственный и победным в матче с Кальяри

Защитник Ромы: Довбику не повезло в одном из эпизодов, но прошло пару минут и он забил

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ромы" Джанлука Манчини прокомментировал победу в матче Серии А против "Кальяри", в котором единственный гол забил украинский форвард римлян Артем Довбик.

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"Когда Довбик забил гол, мы побежали его все поздравлять. Так всегда должно быть, потому что это – часть игры. Иногда болельщики обижаются на нас, но это нормально, они живут со страстью к футболу. Артему не повезло в одном из эпизодов, но прошло пару минут и он забил, это очень важно для нас.

Поражение в Бильбао – рана для всех, потому что есть ощущение, что мы сыграли не на 100%. Нам было нужно победить "Кальяри", чтобы немного забыть о вылете из Лиги Европы. У нас были шансы забить больше, но и наш вратарь сделал несколько сейвов. Это был тяжелый матч, впереди нас ждут еще девять финалов.

Возможно ли попасть в Лигу чемпионов? Мы не должны смотреть на результаты наших соперников. Нужно сосредоточиться к тем поединкам, которые нас ожидают и думать о каждом противостоянии отдельно", – сказал Манчини.

Напомним, что "Рома" занимает 7-е место в таблице, имея в активе 49 очков.

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Источник:
Voce Giallorossa
Опубликовал: Михаил Черныш
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