Довбик входит в сферу внимания чемпиона Италии, - источник
Но пока что без конкретики, просто интерес
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию, что форвард "Ромы" Артем Довбик попал в сферу интересов "
По данным источника, если лидер миланского клуба Маркус Тюрам, которым активно интересуется "ПСЖ", летом переедет в Париж, одной из опций на его замену будет украинец.
Впрочем, говорить о чем-то серьезном в этом контексте, предложении или интересе, пока рано.
Добавим, что в этом сезоне на счету Артема 15 голов и 4 ассиста в 38 матчах за "Рому" во всех турнирах.
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Источник:Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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