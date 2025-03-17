Довбик входит в сферу внимания чемпиона Италии, - источник

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию, что форвард "Ромы" Артем Довбик попал в сферу интересов " Интера ".

По данным источника, если лидер миланского клуба Маркус Тюрам, которым активно интересуется "ПСЖ", летом переедет в Париж, одной из опций на его замену будет украинец.

Впрочем, говорить о чем-то серьезном в этом контексте, предложении или интересе, пока рано.

Добавим, что в этом сезоне на счету Артема 15 голов и 4 ассиста в 38 матчах за "Рому" во всех турнирах.