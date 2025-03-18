Тоттенхэм летом хочет подписать левого защитника. Миколенко - в списке
В списке, но не на позиции первого номера
Getty Images / Global Images Ukraine
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Как сообщает Yardbarker, главный кандидат для "шпор" на эту позицию - Райан Аит-Нури из "Вулверхэмптона", за которого "Тоттенхэм" готов отдать 35 миллионов евро.
Впрочем, также отмечается, что переговоры по Аит-Нури будут сложными, так как "волки" хотят получить за него порядка 50-60 млн евро. При этом, кроме "Тоттенхэма", на игрока также претендуют и другие топ-клубы, в частности "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
Если же эта сделка не состоится, тогда "шпоры" будут выбирать между двумя другими игроками – украинцем Виталием Миколенко из "Эвертона" и Мигелем Гутьерресом из "Жироны".
Напомним, что в текущем сезоне Миколенко провел за "Эвертон" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 ассиста.
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