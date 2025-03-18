Украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Косово

Украинский полузащитник Денис Костышин попал в число лучших игроков 25-го тура Суперлиги Косово.

Выйдя в стартовом составе "Дриты", 27-летний футболист забил единственный гол своей команды на 39-й минуте матча с "Дукагьини". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Напомним, Костышин перешел в "Дриту" в феврале этого года. С того времени он отличился одним забитым мячом и одним ассистом в шести играх.