Украинец стал лучшим защитником во второй лиге Португалии
Успехи нашего за границей
Vizela
Украинский защитник "Визелы" Орест Лебеденко признан лучшим футболистом на своей позиции в португальской Сегунде (второй лиге Португалии) по итогам февраля.
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Сильнейшим в этой номинации украинец оказался благодаря победе в голосовании с участием главных тренеров чемпионата.
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В течение февраля Орест отличился одним ассистом. В четырех матчах его команда одержала три победы и один раз сыграла вничью.
Напомним, что в составе "Визелы" Лебеденко выступает с лета 2023 года.
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