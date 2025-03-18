  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинец стал лучшим защитником во второй лиге Португалии
В тренде

Украинец стал лучшим защитником во второй лиге Португалии

Наши за границей
Обновлено

Успехи нашего за границей

Украинец стал лучшим защитником во второй лиге Португалии

Vizela

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Визелы" Орест Лебеденко признан лучшим футболистом на своей позиции в португальской Сегунде (второй лиге Португалии) по итогам февраля.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сильнейшим в этой номинации украинец оказался благодаря победе в голосовании с участием главных тренеров чемпионата.

Читайте такжеУкраинец попал в символическую сборную тура чемпионата Косово

В течение февраля Орест отличился одним ассистом. В четырех матчах его команда одержала три победы и один раз сыграла вничью.

Напомним, что в составе "Визелы" Лебеденко выступает с лета 2023 года.

По теме
yellow-arrow
"Ему нужно больше двигаться, на одном ощущении гола мяч не забьешь". Сабо оценил игру Довбика
yellow-arrow
"Он выбрал другой путь". Экс-тренер Шахтера вспомнил момент ухода Зинченко из клуба
yellow-arrow
Украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Косово
Португалия Орест Лебеденко Визела
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости