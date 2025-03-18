Украинец стал лучшим защитником во второй лиге Португалии

Украинский защитник "Визелы" Орест Лебеденко признан лучшим футболистом на своей позиции в португальской Сегунде (второй лиге Португалии) по итогам февраля.

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Сильнейшим в этой номинации украинец оказался благодаря победе в голосовании с участием главных тренеров чемпионата.



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В течение февраля Орест отличился одним ассистом. В четырех матчах его команда одержала три победы и один раз сыграла вничью.

Напомним, что в составе "Визелы" Лебеденко выступает с лета 2023 года.