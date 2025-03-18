"Он выбрал другой путь". Экс-тренер Шахтера вспомнил момент ухода Зинченко из клуба

Бывший наставник "Шахтера" и экс-руководитель академии "горняков" Патрик ван Леувен рассказал о причинах ухода Александра Зинченко в юном возрасте.

"Была ситуация с продлением его контракта. Насколько я помню, он не хотел уходить в аренду в "Зарю". Он выбрал другой путь. В конце концов все завершилось рассмотрением дела в Лозаннском суде.

В Александре изначально мы видели сильную личность. Я видел, что он знает, чего хочет. С ростом он видел, что должен получить шанс на самом высоком уровне.

Это то, что управляло им в его решении, скажем так, отдалиться от первой команды "Шахтера", но дало ему много других возможностей", – сказал нидерландец.