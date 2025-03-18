"Ему нужно больше двигаться, на одном ощущении гола мяч не забьешь". Сабо оценил игру Довбика

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо дал несколько советов украинскому центрфорварду "Ромы" Артему Довбику.

"Довбик в играх, которые я смотрел, нечасто встречается с мячом. Ему нужно больше двигаться, потому что на одном ощущении гола мяч не забьешь. Надо его искать, возвращаться назад, слева, справа. За ним будут шагать соперники, будут появляться свободные зоны для других наших футболистов. Он сам должен освобождаться от опекунов, но этого не делает. И это очень плохо", - считает Сабо.