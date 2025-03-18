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"Ему нужно больше двигаться, на одном ощущении гола мяч не забьешь". Сабо оценил игру Довбика

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Мысли специалиста

"Ему нужно больше двигаться, на одном ощущении гола мяч не забьешь". Сабо оценил игру Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо дал несколько советов украинскому центрфорварду "Ромы" Артему Довбику.

"Довбик в играх, которые я смотрел, нечасто встречается с мячом. Ему нужно больше двигаться, потому что на одном ощущении гола мяч не забьешь. Надо его искать, возвращаться назад, слева, справа. За ним будут шагать соперники, будут появляться свободные зоны для других наших футболистов. Он сам должен освобождаться от опекунов, но этого не делает. И это очень плохо", - считает Сабо.

На счету Довбика 14 забитых мячей и 4 ассиста в 37 играх на клубном уровне в нынешнем сезоне.

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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Александр Бураков
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