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Спортдир Ромы: Довбик знает, что от него ожидают большего

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Но в клубе заявляют, что довольны сезоном украинца

Спортдир Ромы: Довбик знает, что от него ожидают большего

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Ромы" Флоран Гизольфи высказался относительно игры украиснкого форварда Артема Довбика.

"Артем знает, что от него ожидают большего, и он знает, что люди ему верят. Его сезон остается хорошим.

Мы "Рома", мы можем плохо играть, но мы всегда должны выкладываться на 100%", - сказал Гизольфи.

Напомним, что в текущем сезоне Артем Довбик провел 38 матчей на клубном уровне, в которых забил 15 голов и отдал 4 ассиста.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Опубликовал: Михаил Черныш
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