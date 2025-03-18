Спортдир Ромы: Довбик знает, что от него ожидают большего
Но в клубе заявляют, что довольны сезоном украинца
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Спортивный директор "
"Артем знает, что от него ожидают большего, и он знает, что люди ему верят. Его сезон остается хорошим.
Мы "Рома", мы можем плохо играть, но мы всегда должны выкладываться на 100%", - сказал Гизольфи.
Напомним, что в текущем сезоне Артем Довбик провел 38 матчей на клубном уровне, в которых забил 15 голов и отдал 4 ассиста.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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