Спортдир Ромы: Довбик знает, что от него ожидают большего

Спортивный директор " Ромы " Флоран Гизольфи высказался относительно игры украиснкого форварда Артема Довбика.

"Артем знает, что от него ожидают большего, и он знает, что люди ему верят. Его сезон остается хорошим.

Мы "Рома", мы можем плохо играть, но мы всегда должны выкладываться на 100%", - сказал Гизольфи.