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Украинский Холанд летом может сменить клуб в Германии

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Кайзерслаутерн не оставляет попыток подписать Артема Степанова

Украинский Холанд летом может сменить клуб в Германии

Фото: bayer04fussball

Новина українською

"Кайзерслаутерн" летом вернется к переговорам по 17-летнему украинскому форварду "Байера" Артема Степанова.

Как пишет Bild, "Кайзерслаутерн" хотел подписать украинца зимой, но тогда стороны не смогли договориться. В итоге, "черти" готовы вернуться к варианту с арендой игрока летом.

"Кайзерслаутерн" готов предоставить украинцу больше игровой практики на взрослом уровне, что должно устроить все стороны.

Напомним, что "Кайзерслаутерн" выступает во второй немецкой Бундеслиге и ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду "Байера" 2 матча без результативных действий, но за юношескую команду забил уже 17 голов за сезон.

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Байер (Леверкузен) Кайзерслаутерн (Германия) Артем Степанов
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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