Украинский Холанд летом может сменить клуб в Германии
Кайзерслаутерн не оставляет попыток подписать Артема Степанова
Фото: bayer04fussball
"Кайзерслаутерн" летом вернется к переговорам по 17-летнему украинскому форварду "
Как пишет Bild, "Кайзерслаутерн" хотел подписать украинца зимой, но тогда стороны не смогли договориться. В итоге, "черти" готовы вернуться к варианту с арендой игрока летом.
"Кайзерслаутерн" готов предоставить украинцу больше игровой практики на взрослом уровне, что должно устроить все стороны.
Напомним, что "Кайзерслаутерн" выступает во второй немецкой Бундеслиге и ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата.
В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду "Байера" 2 матча без результативных действий, но за юношескую команду забил уже 17 голов за сезон.
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