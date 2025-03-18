Украинский Холанд летом может сменить клуб в Германии

"Кайзерслаутерн" летом вернется к переговорам по 17-летнему украинскому форварду " Байера " Артема Степанова.

Как пишет Bild, "Кайзерслаутерн" хотел подписать украинца зимой, но тогда стороны не смогли договориться. В итоге, "черти" готовы вернуться к варианту с арендой игрока летом.

"Кайзерслаутерн" готов предоставить украинцу больше игровой практики на взрослом уровне, что должно устроить все стороны.

Напомним, что "Кайзерслаутерн" выступает во второй немецкой Бундеслиге и ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду "Байера" 2 матча без результативных действий, но за юношескую команду забил уже 17 голов за сезон.